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Несекретные материалы

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Российские войска освободили 8 населенных пунктов в районе Суджи: оборона ВСУ рушится

Российские войска освободили 8 населенных пунктов в районе Суджи: оборона ВСУ рушится

ВС РФ действуют весьма активно на Курском направлении, освободив восемь населенных пунктов в Суджанском районе: Косица, Кубаткин, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Правда, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное.

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