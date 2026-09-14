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Регионы России

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Российская армия нанесла удары дронами по технике ВСУ в Запорожской области

Российская армия нанесла удары дронами по технике ВСУ в Запорожской области

Российская группировка войск «Восток» при помощи ударных дронов уничтожила технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) на маршрутах движения в Запорожской области, сорвав ротацию украинских подразделений.

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