Второй инцидент за сутки: в Нью-Йорке обстреляли толпу возле ночного клуба

В Нью-Йорке один или несколько неизвестных открыли огонь возле ночного клуба, по меньшей мере 11 человек получили ранения, в основном, предположительно, тинейджеры, пишут New York Post и AMNY со ссылкой на источники в полиции.
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