Крупнейших операторов — МТС, «МегаФон» и «Билайн» — могут обязать построить новые сети по всей стране

Чтобы обеспечить связью малые населенные пункты МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» («Билайн») могут обязать до 31 марта 2027 года обеспечить собственными сетями все российские населенные пункты с населением более 2000 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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