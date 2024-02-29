Минобороны впервые показало новейшую РСЗО "Возрождение"

В Сети появилось фото реактивной системы залпового огня под названием "Возрождение""Российская газета" выяснила, что в одном из последних видео Минобороны, где Сергей Шойгу посещает тульское НПО "Сплав", была запечатлена РСЗО "Возрождение".
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