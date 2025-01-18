Экономист Стародумова: в 2025 году цены на овощи, фрукты и масло уменьшатся

В этом году подешеветь могут те продукты, цены на которые регулируются государством, заявила РБК старший преподаватель кафедры "Экономика и финансы" Пермского политехнического университета Юлия Стародумова.
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