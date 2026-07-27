В Сочи в штормовом море утонут ростовчанин

Житель Ростовской области погиб в штормовом море. Его тело спасатели искали два дня. Как сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России, сообщение о пропаже человека поступило в пятницу вечером.
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