Экс-глава Киржача пойдет под суд за кражу земли на 5,6 млн

Пятерых жителей Киржача, включая бывшую главу городской администрации и ее заместителя, обвиняют в хищении восьми земельных участков в микрорайоне Красный Октябрь с ущербом бюджету свыше 5,6 миллиона рублей.
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