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"Олена" из ФСБ: Прокуратура Берлина обвинила женщину в мошенничестве с русской недвижимостью

"Олена" из ФСБ: Прокуратура Берлина обвинила женщину в мошенничестве с русской недвижимостью

Прокуратура Берлина обвинила в мошенничестве 59-летнюю женщину. По версии следствия, она была участником мошеннической схемы по продаже русской недвижимости в немецкой столице.

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