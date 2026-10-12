КНДР провела пуск нескольких баллистических ракет в Японское море

Несколько баллистических ракет запустила КНДР в сторону Японского моря, сообщило Объединенное командование южнокорейской армии 12 октября на официальном портале ведомства.
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