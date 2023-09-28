Новую схему автоподстав раскрыли в Приморье - водителей предупредили

Новую схему автоподстав раскрыли в Приморье. По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в столице ДФО полицией был задержан мужчина, который похищал батерии с гибридных машин, сообщает ИА UssurMedia.
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