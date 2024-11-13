Минобороны показало награждение военнослужащих подразделений РХБЗ в зоне проведения СВО

Торжественная церемония государственного награждения военнослужащих соединения Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки войск «Центр» состоялась 13 ноября в день войск РХБЗ в одной из тыловых районов в зоне проведения специальной военной операции.
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