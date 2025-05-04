05,04,25 Красный Лиман - Липовое Контрабатарейная борьба в районе Красного Лимана. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ самоходной артиллерийской установки ВСУ на огневой позиции около Липового.
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05,04,25 Красный Лиман - Липовое Контрабатарейная борьба в районе Красного Лимана. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ самоходной артиллерийской установки ВСУ на огневой позиции около Липового.
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