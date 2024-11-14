Актриса Настя Задорожная призналась, что ради беременности изменила свою жизнь

Актриса Настя Задорожная рассказала в соцсетях, как ей удалось забеременеть в 38 лет. Звезда поделилась своим опытом и призвала женщин, мечтающих стать матерями, беречь свой организм и забыть о стереотипах.
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