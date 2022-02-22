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Байден объявил РФ “вторгнувшейся”, а Украину “вторгнутой”

Байден объявил РФ “вторгнувшейся”, а Украину “вторгнутой”

Президент США Джо Байден выступил в своём бессилии с заявлением по Украине, суть которого свелась, как это и было много раз уже предсказано СМИ по всему миру к тому, что “вторжение РФ” на Украину – состоялось, признание независимости Донбасса якобы и есть то вторжение, о котором Байден и западные СМИ всех так упорно убеждали, правда […] Президент США Джо Байден выступил в своём бессилии с заявлением по Украине, суть которого свелась, как это и было много раз уже предсказано СМИ по всему миру к тому, что “вторжение РФ” на Украину – состоялось, признание независимости Донбасса якобы и есть то вторжение, о котором Байден и западные СМИ всех так упорно убеждали, правда не называя это признанием независимости, а вторжением 22:37, Вашингтон, Бессилие немощного президента США и так было очевидно ещё до его сегодняшнего выступления.

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