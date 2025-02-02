Как быстро теряют в цене китайские автомобили: результаты исследования удивили

По поводу того, насколько ликвидными оказываются китайские автомобили на российском рынке, вопросов есть много, особенно они актуальны, когда дело доходит до сравнения с моделями европейских, японских, корейских и конечно же российских брендов, ….
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