В краевом парламенте оценили деятельность КубГАУ

По итогам прошлого года на Кубани собрали рекордный урожай — 15,5 миллиона тонн зерна, риса, зернобобовых культур, произвели в полтора раза больше сахара, чем в 2020 году, — 1,250 тысяч тонн, по молоку Краснодарский край — на третьем месте в стране.