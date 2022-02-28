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В краевом парламенте оценили деятельность КубГАУ

В краевом парламенте оценили деятельность КубГАУ

По итогам прошлого года на Кубани собрали рекордный урожай — 15,5 миллиона тонн зерна, риса, зернобобовых культур, произвели в полтора раза больше сахара, чем в 2020 году, — 1,250 тысяч тонн, по молоку Краснодарский край — на третьем месте в стране.

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