Депутат Хамзаев: Канье Уэст может просить политическое убежище в России

Депутат считает, что рэпер вполне может быть жертвой политических гонений в Штатах.Согласно заявлению депутата Государственной думы Султана Хамзаева, американский рэпер Канье Уэст может получить русский паспорт только в том случае, если он сначала откажется от своего гражданства США.