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Депутат Хамзаев: Канье Уэст может просить политическое убежище в России

Депутат Хамзаев: Канье Уэст может просить политическое убежище в России

Депутат считает, что рэпер вполне может быть жертвой политических гонений в Штатах.Согласно заявлению депутата Государственной думы Султана Хамзаева, американский рэпер Канье Уэст может получить русский паспорт только в том случае, если он сначала откажется от своего гражданства США.

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