Израильские военные заявили об уничтожении одного аванпоста "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении еще одного аванпоста "Хезболлы". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале израильского военного ведомства "После первоначального сообщения об обстреле противотанковыми ракетами военного поста ЦАХАЛ вдоль ливанской границы солдаты в настоящее время отвечают артиллерийским огнем", - пояснили в армии страны.