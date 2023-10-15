Израильские военные заявили об уничтожении одного аванпоста "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении еще одного аванпоста "Хезболлы". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале израильского военного ведомства "После первоначального сообщения об обстреле противотанковыми ракетами военного поста ЦАХАЛ вдоль ливанской границы солдаты в настоящее время отвечают артиллерийским огнем", - пояснили в армии страны.
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