Стервятники

михаил дуванов а что так не допускать к управлению. а где найти такие кадры еще или их много

Игорь Кузнецов Очень правильно что "сведены" факты казнокрадства начиная с "верхнего эшелона" власти в ВС РФ. Такие "цепочки" выстраиваются в подрядных организациях для выполнения работ - "распил бюджета". Значит нужно посмотреть все подписи на актах приёмо-сдаточных работ. Тогда список обвиняемых расширится.