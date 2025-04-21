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  • Sergey Ivanov
    Дело не в «ценности и незаменимости». Просто им глубочайше наплевать на Россию и русских. Просто они считают, что Рос...Везде бардак: МВД...
  • Наталья
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Стервятники

Стервятники

На руках вороватых курских чиновников и ушлых бизнесменов — кровь мирных жителей    Все мы помним, какой шок вызвало в России неожиданное вторжение боевиков ВСУ в Курскую область, где они начали беспощадно разрушать дома, убивать, грабить и насиловать местное население.

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Комментарии
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михаил дуванов
а что так не допускать к управлению. а где найти такие кадры еще или их много
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2 час.
Игорь Кузнецов
Очень правильно что &quot;сведены&quot; факты казнокрадства начиная с &quot;верхнего эшелона&quot; власти в ВС РФ. Такие &quot;цепочки&quot; выстраиваются в подрядных организациях для выполнения работ - &quot;распил бюджета&quot;. Значит нужно посмотреть все подписи на актах приёмо-сдаточных работ. Тогда список обвиняемых расширится.
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1 час.
Н
Наталья
Ну да, вон Васильева сидела под домашним арестом и песенки сочиняла. А теперь с Сердюковым опять на постах! А Иванов в тюрьме за то, что правду озвучил!
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27 мин.
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