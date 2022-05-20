Левый берег

21 подписчик

Свежие комментарии

  • Дмитрий Зайцев
    Постройте бесплатное жилье для очередников по соцнайму. Как в СССР.  Храмов в Москве достаточно.Строительство хра...

Зона отдыха с бассейнами у Северного речного вокзала откроется 30 мая

Зона отдыха с бассейнами у Северного речного вокзала откроется 30 мая

mos.ruПляжная зона с бассейнами в парке Северного речного вокзала заработает в Москве с 30 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх