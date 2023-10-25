Инвестиции в коммерческую недвижимость в России установили новый рекорд

По итогам года объем инвестиций в коммерческую недвижимость может составить около 500 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете Marketbeat, который подготовили аналитики Commonwealth Partnership по итогам третьего квартала.
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