Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер выразил уверенность в том, что уже летом российские войска добьются на нескольких направлениях значительных успехов, что приведет к беспокойству на Запада.
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