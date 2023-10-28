Mercedes-AMG сильно повысил мощность кроссовера GLE 53

В Европе дебютировали «заряженные» вседорожники с новой технической начинкой. Отныне Mercedes-AMG GLE 53 будут заряжаемыми гибридами! Бензиновый двигатель тот же: рядный шестицилиндровый объёмом 3,0 литра, однако отдача увеличена с 435 до 449 лошадиных сил.