Mercedes-AMG сильно повысил мощность кроссовера GLE 53

В Европе дебютировали «заряженные» вседорожники с новой технической начинкой. Отныне Mercedes-AMG GLE 53 будут заряжаемыми гибридами! Бензиновый двигатель тот же: рядный шестицилиндровый объёмом 3,0 литра, однако отдача увеличена с 435 до 449 лошадиных сил.
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