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"Вас надо давить": Оскорбившего чемпионку UFC мигранта выгонят из России

"Вас надо давить": Оскорбившего чемпионку UFC мигранта выгонят из России

Мигранта, который оскорбил чемпионку UFC Ирину Алексееву и её подругу, выгонят из России. Ранее он наговорил кучу гадостей русским девушкам, заявив: "вас давить надо".

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Да всех этих средневековых басмачей нужно выгонять обратно. Эти нелюди  в феврале 90-го, все морги Душанбе завалили телами русских людей. Только за три дня и только в Душанбе было убито более 1500 человек русскоязычных. На улицах трупы валялись. На центральной площади на глазах у всех толпой были изнасилованы и растерзаны две русские девчонки-студентки&quot;. На вокзалах и на улицах русскоязычных мужчин убивали сразу, а женщин и детей толпой ловили, раздевали, насиловали и затем убивали. За последующие пять лет, в республике было в буквальном смысле вырезано почти все русское население. По информации из разных источников, речь идет о гораздо большем  чем  100  тысяч количестве убитых русских. Это только в Таджикистане. И сейчас сюда они едут убивать.  По статистике СК приехавшие  каждый день убивают одного россиянина.  Какая сволочь во власти, завозя этих дикарей,  пытается устроить в России межэтническую резню с целью развалить Россию!?
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