Мигранта, который оскорбил чемпионку UFC Ирину Алексееву и её подругу, выгонят из России. Ранее он наговорил кучу гадостей русским девушкам, заявив: "вас давить надо".
"Вас надо давить": Оскорбившего чемпионку UFC мигранта выгонят из России
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Да всех этих средневековых басмачей нужно выгонять обратно. Эти нелюди в феврале 90-го, все морги Душанбе завалили телами русских людей. Только за три дня и только в Душанбе было убито более 1500 человек русскоязычных. На улицах трупы валялись. На центральной площади на глазах у всех толпой были изнасилованы и растерзаны две русские девчонки-студентки". На вокзалах и на улицах русскоязычных мужчин убивали сразу, а женщин и детей толпой ловили, раздевали, насиловали и затем убивали. За последующие пять лет, в республике было в буквальном смысле вырезано почти все русское население. По информации из разных источников, речь идет о гораздо большем чем 100 тысяч количестве убитых русских. Это только в Таджикистане. И сейчас сюда они едут убивать. По статистике СК приехавшие каждый день убивают одного россиянина. Какая сволочь во власти, завозя этих дикарей, пытается устроить в России межэтническую резню с целью развалить Россию!?
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20 час.
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