"Вас надо давить": Оскорбившего чемпионку UFC мигранта выгонят из России

АЛ

Александр Лагуткин

Да всех этих средневековых басмачей нужно выгонять обратно. Эти нелюди в феврале 90-го, все морги Душанбе завалили телами русских людей. Только за три дня и только в Душанбе было убито более 1500 человек русскоязычных. На улицах трупы валялись. На центральной площади на глазах у всех толпой были изнасилованы и растерзаны две русские девчонки-студентки". На вокзалах и на улицах русскоязычных мужчин убивали сразу, а женщин и детей толпой ловили, раздевали, насиловали и затем убивали. За последующие пять лет, в республике было в буквальном смысле вырезано почти все русское население. По информации из разных источников, речь идет о гораздо большем чем 100 тысяч количестве убитых русских. Это только в Таджикистане. И сейчас сюда они едут убивать. По статистике СК приехавшие каждый день убивают одного россиянина. Какая сволочь во власти, завозя этих дикарей, пытается устроить в России межэтническую резню с целью развалить Россию!?