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Царьград

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Фальков объявил о четырёхкратном росте студентов на Дальнем Востоке

Фальков объявил о четырёхкратном росте студентов на Дальнем Востоке

Министр Валерий Фальков сообщил о четырёхкратном увеличении числа студентов на Дальнем Востоке. За счет программы "Приоритет 2030" в регионе снижен отток молодежи и поддерживается 14 университетов.

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