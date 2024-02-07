Добро должно быть с кулаками. Русским пора перестать быть добренькими с боевиками ВСУ, чтобы не сорвать СВО

Александр Батт

Во-первых, зачем бьемся об украинские укрепрайоны? Надо обойти их с тыла через Белоруссию и Польшу. Так немцы в свое время обошли французскую оборонительную линию Мажино, и быстро разгромили их армию. Во-вторых, Надо создать дополнительную группировку войск и взять под контроль всю западную границу Украины с Европой для перекрытия поставок натовского оружия хотя бы на пару недель, чтобы у ВСУ закончились боеприпасы. Тогда они вынуждены будут сдаться. Сделать это можно захватом десантами пропускных пунктов, с последующим расширением плацдармов вдоль всей границы. В-третьих, взять Киев со стороны Белоруссии. Поменять руководство страны, вернув незаконно свергнутого Януковича. Тогда ВСУ по его приказу с удовольствием вернутся в казармы. А с нацистами разберется украинская полиция и прокуратура. В-четвертых, повысить вооруженность, защищенность и мобильность каждого отдельного бойца. Мной разработан ГЕРМЕТИЧНЫЙ «Защитный разгрузочный жесткий бронекомбинезон» (патент № 2669169 от 11.09.2017), полностью защищающий тело бойца, повышающий вооруженность, усиливающий мобильность за счет гусеничных электроприводов на каждой ноге, и обеспечивающий комфорт при любой погоде. При этом сам комбинезон вместе со всем закрепленным на нем вооружением абсолютно не давит на тело бойца. За счет жесткости конструкции на указанном бронекомбинезоне можно одновременно разместить несколько видов оружия с телевизионными прицелами, варьируя его по обстановке. - В обороне: снайперская винтовка, пулемет, РПГ и ПЗРК. - В наступлении: ПЗРК, РПГ, АГС, автомат и дробовик. - В городском бою: РПГ, АГС, автомат и дробовик. Но я никак не могу внедрить данное изобретение. В Министерстве обороны ссылаются на загруженность предприятий ВПК. А частным предприятиям, как я понял, невыгодно вкладываться в новшество, пока хорошо продаются устаревшие средства защиты. Здесь нужно волевое решение по заказу профильным предприятиям указанного бронекомбинезона с обеспечением финансирования. Обращаюсь к компетентным чиновникам, явите такую волю, ради сохранения жизни наших солдат на украинском фронте. Обращаюсь к окопникам СВО, оцените и истребуйте для себя указанные бронекомбинезоны. Ведь это вам приходится идти в наступление под плотным огнем противника. К вам сейчас внимательно прислушиваются и производители вооружения и все должностные лица. Даже президент часто встречается с героями СВО. А в президентском Предвыборном штабе есть ваши представители. Воспользуйтесь этой возможностью. Чтобы воевать безопасно и с комфортом. Обратитесь по инстанции к вышестоящим командирам, а также к высокопоставленным проверяющим, кураторам, представителям ВПК и военным корреспондентам. Всех у кого родственники, знакомые или друзья находятся на фронте прошу оповестить их об указанном бронекомбинезоне. Ведь им рано или поздно придется наступать на укрепленные пункты и города противника. Пусть запросят по инстанции усовершенствованную защиту всего тела.