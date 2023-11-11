Российские войска отбили шесть атак ВСУ на донецком направлении

Подразделения группировки российских войск «Юг» на донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 185 человек, пять пикапов и грузовой автомобиль «Камаз».
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