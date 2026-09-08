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Ярославцу дали 14 лет за государственную измену

Ярославцу дали 14 лет за государственную измену

Ярославский областной суд вынес приговор 48-летнему подсудимому. Его признали виновным в совершении государственной измены и дали 14 лет строгого режима.

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