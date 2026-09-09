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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дембеле набрал 2+1 за 31 минуту игры «ПСЖ» против «Слована»

Усман Дембеле отметился тремя голевыми действиями за полчаса. Нападающий « ПСЖ » открыл счет на 17-й минуте игры со « Слованом » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

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