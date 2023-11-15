Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы-Хоргос

Два человека погибли в результате аварии на трассе в Жетысуской области, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции региона, авария произошла на 333 километре республиканской трассы, проходящей в Панфиловском районе области Жетысу.
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