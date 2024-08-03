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ФК «Банка» пригласил к себе экс-защитника «Коломны» Симбаева. Клуб расторг контракт с игроком после поражения от «Амкала» – 1:8

«Мы действительно ищем усиление на позицию центрального защитника. И вот удача – сегодня в новостях прочитали, что топ-8 (уже топ-3) трансфермаркета прямо сейчас – Кадыргали Симбаев – покинул свою команду.

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