Российские военные «Ланцетами» уничтожили боевую технику и сорвали ротацию бойцов ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» с использованием барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили боевую технику и сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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