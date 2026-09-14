Песков: любые страны могут повлиять на Киев и побудить его к гибкости

Любые страны могут использовать свое влияние на Украину, чтобы побудить киевский режим к гибкости. Об этом 14 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения главы КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди содействовать урегулированию украинского кризиса.