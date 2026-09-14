Любые страны могут использовать свое влияние на Украину, чтобы побудить киевский режим к гибкости. Об этом 14 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения главы КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди содействовать урегулированию украинского кризиса.
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