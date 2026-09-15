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«Дорога выше ему закрыта»: Оруджев — о перспективах Цуноды и Лоусона

Formula 1Российский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о перспективах японца Юки Цуноды и новозеландца Лиама Лоусона в Формуле 1.

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