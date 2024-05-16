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Политолог указал на желание Румынии поглотить Молдавию

Политолог указал на желание Румынии поглотить Молдавию

Оказывая поддержку в переизбрании действующего президента Республики Молдова Майи Санду и заявляя о фиктивности существования молдаван как народности, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку демонстрирует желание Бухареста поглотить соседнее суверенное государство.

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