Оказывая поддержку в переизбрании действующего президента Республики Молдова Майи Санду и заявляя о фиктивности существования молдаван как народности, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку демонстрирует желание Бухареста поглотить соседнее суверенное государство.
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