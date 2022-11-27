Смейся до слёз

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13 раз, когда привлекательные актеры не постеснялись сыграть непривлекательные роли

13 раз, когда привлекательные актеры не постеснялись сыграть непривлекательные роли

Актерство - это не только о том, чтобы играть положительных и идеально красивых персонажей. Актерство - это талант перевоплощения, особенно когда на тебе мало грима и когда тебе нужно сыграть непривлекательную роль, хотя в жизни ты совсем не такой.

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