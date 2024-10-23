Собянин рассказал, как администраторов готовят к работе в медучреждениях Москвы

Свыше 2 тыс. администраторов работают в 347 зданиях медорганизаций столицы Проекту «Мой администратор» исполнилось четыре года, он работает как в поликлиниках Москвы, так и в центрах амбулаторной онкологической помощи, приемных отделениях больниц и флагманских центрах экстренной помощи.