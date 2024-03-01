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Стало известно, сколько петрозаводчане потратят на подарки к 8 Марта

В среднем горожане готовы уложиться в семь тысяч рублей на цветы и подарок В этом году жители столицы Карелии потратят на подарки и цветы к 8 Марта в среднем семь тысяч рублей, следует из данных опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведенного с 2 по 12 февраля.

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