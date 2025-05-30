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Советник короля Карла откровенно рассказал, как развивается битва монарха с раком

Советник короля Карла откровенно рассказал, как развивается битва монарха с раком

Карл не желает прислушиваться к добрым советам. Король Карл III globallookpress.comОдин из старших советников короля Карла решился поведать изданию Hello о подробностях борьбы монарха с его коварной болезнью.

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