Советник короля Карла откровенно рассказал, как развивается битва монарха с раком

Карл не желает прислушиваться к добрым советам. Король Карл III globallookpress.comОдин из старших советников короля Карла решился поведать изданию Hello о подробностях борьбы монарха с его коварной болезнью.
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