Святилище, восстановленное с помощью фанатов Ghost of Tsushima, ввело запрет на посе...

Святилище, восстановленное с помощью фанатов Ghost of Tsushima, ввело запрет на посещение для всех туристовСвятилище Ватацуми , расположенное на японском острове Цусима, недавно объявило о запрете на посещение для всех туристов, кроме прихожан и верующих.