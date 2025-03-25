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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Святилище, восстановленное с помощью фанатов Ghost of Tsushima, ввело запрет на посе...

Святилище, восстановленное с помощью фанатов Ghost of Tsushima, ввело запрет на посе...

Святилище, восстановленное с помощью фанатов Ghost of Tsushima, ввело запрет на посещение для всех туристовСвятилище Ватацуми , расположенное на японском острове Цусима, недавно объявило о запрете на посещение для всех туристов, кроме прихожан и верующих.

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