Автоэксперт Гуляев заявил, что ряд китайских производителей уйдет из России

Новости внутренней и внешней политики в России

В 2025 году некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок из-за роста цен на автомобили и снижения покупательской способности населения, считает эксперт по автомобилям Роман Гуляев, передает Москва 24.