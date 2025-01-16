Автоэксперт Гуляев заявил, что ряд китайских производителей уйдет из России

В 2025 году некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок из-за роста цен на автомобили и снижения покупательской способности населения, считает эксперт по автомобилям Роман Гуляев, передает Москва 24.
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