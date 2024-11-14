Врач Ильяшенко порекомендовала отказаться от красного мяса людям с подагрой

Курицу, рыбу и индейку можно употреблять ежедневно Врачи рекомендуют отказаться от употребления красного мяса людям с подагрой, его можно заменить на белое, более подходящее для ежедневного рациона, сообщила РИА Новости гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.