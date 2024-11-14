Врач Ильяшенко порекомендовала отказаться от красного мяса людям с подагрой

Курицу, рыбу и индейку можно употреблять ежедневно Врачи рекомендуют отказаться от употребления красного мяса людям с подагрой, его можно заменить на белое, более подходящее для ежедневного рациона, сообщила РИА Новости гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.
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