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«Герой нации!» – Ольга Бузова обратилась к российскому хоккеисту

«Герой нации!» – Ольга Бузова обратилась к российскому хоккеисту

Овечкин – герой нации! Бузова и Киркоров ликуют, поздравляя легенду хоккея. Российский бомонд в едином порыве восхищения чествует Александра Овечкина, триумфально установившего новый рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Комментарии
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С
Странник
похоже умных уже не осталось. все так радуются достижениям гражданина сша.....
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