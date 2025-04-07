«Герой нации!» – Ольга Бузова обратилась к российскому хоккеисту

Овечкин – герой нации! Бузова и Киркоров ликуют, поздравляя легенду хоккея. Российский бомонд в едином порыве восхищения чествует Александра Овечкина, триумфально установившего новый рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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