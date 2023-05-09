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EurAsian Times: США передадут Украине танки Abrams без высокотехнологичного оборудования

EurAsian Times: США передадут Украине танки Abrams без высокотехнологичного оборудования

США пообещали поставить ВСУ свои танки M1 Abrams, однако после получения этой техники украинских военных ждет неприятный сюрприз, пишет EurAsian Times.

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