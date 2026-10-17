В Киеве проходят митинги с требованиями отставки местной администрации. В частности, митингующие требуют отставки мэра Кличко.
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Кто там протестует? бабушки дедушки, которым за 70 лет, ибо всем кто моложе тцк будут гребсти лопатой от такой халявы.
фото явно не сегодняшнего дня... зачем туфту толкать??????