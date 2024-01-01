9 декабря в ГУО ´Средняя школа №20 г. Бобруйска´ прошёл День пропаганды здорового образа жизни.В его рамках был организован творческих конкурс ´Мы голосуем за здоровье´, в рамках которого его участники представили работы, в которых были отражены позитивные взгляды старшеклассников на необходимость вести здоровый образ жизни.