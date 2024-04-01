Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Герой РФ заявил, что ВСУ потеряли 14 танков в атаках на его батальон

Герой РФ заявил, что ВСУ потеряли 14 танков в атаках на его батальон

Герой России подполковник Леонид Пашкевич, получивший из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу медаль «Золотая Звезда» , рассказал, как враг пытался прорвать позиции его батальона, но потерял много техники и большое количество личного состава, так и не достигнув успеха.

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Комментарии
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Александр Ракитных
Мотопехотной ротой с танковым взводом атаковали район обороны батальона......Странно.
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