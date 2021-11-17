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Врач Великжанина предупредила о последствиях коронавируса у беременных

Врач Великжанина предупредила о последствиях коронавируса у беременных

Врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог «Инвитро» Елена Великжанина рассказала, что беременная женщина, болеющая COVID-19, не может передать вирус плоду, но, вероятнее всего, ребёнок может заболеть коронавирусом после рождения.

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