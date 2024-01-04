Приметы и поверья на церковный праздник, который отмечают 5 января 2024 года Анна МалекПомощь Православного календаря особенно ценится верующими, так как он помогает им разобраться, какие церковные праздники отмечаются в пятницу, 5 января 2024 года, а также какие приметы и поверья связаны с этим днем.